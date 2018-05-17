Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением

в этот день
17.05.18
16:11
В Екб.18:11
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых"
В России сократилось число получателей льгот по ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
Главное
Депутаты не смогли утвердить проект об ответственности за исполнение санкций США

Тема дня
"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


В гордуму Тюмени кидают на усиление проверенные партийные кадры Тюменский истеблишмент до инаугурации президента ждал крупных кадровых перестановок в высших эшелонах региональной власти, но кадровая "революция" тихо свершилась там, где ее не ждали – в городской думе. Эксперимент с политическим плюрализмом и вольницей решено закончить.
17.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 761

Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

качалка нефть трубопровод (2013) | Фото: http://zp.kz

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о распределении между гражданами части доходов бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых, передает корреспондент Накануне.RU.

Разделить нефтегазовые доходы с населением предложила фракция КПРФ.

"Право на получение своей доли от указанных доходов имеет каждый гражданин Российской Федерации, который в общей сложности не менее девяти месяцев финансового года осуществлял деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в указанный период пособие по безработице, состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения, получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа", - сообщил депутат Валерий Рашкин.

По словам депутата, принятие поправки в закон о недрах позволит избежать усиления тунеядства, простимулирует граждан официально оформлять трудовые отношения и поспособствует уменьшению теневого сектора экономики.

Рашкин сослался на опыт ведущих стран, в которых каждый гражданин получает долю от национального богатства.

По расчетам авторов инициативы, в случае принятия поправки каждый россиянин может получить около 10 тыс. руб. в этом году.

валерий рашкин, кпрф(2011)|Фото:vzsar.ru

Члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Ищенко подчеркнул, что предлагаемая норма не регулируется законом о недрах, а относится к бюджетному законодательству. Также, по его словам, эти изменения нарушат принцип сбалансированности бюджета, а в сопроводительных документах нет подробных расчетов эффективности таких мер.

Валерий Рашкин заверил, что дополнительные законы позволят избежать "дыр" в бюджете и напомнил, что "любые кризисы в мире выходят за счет того, что повышается покупательная способность граждан".

Фракция "Единая Россия" не стала поддерживать инициативу. Депутат Максим Щаблыкин посчитал ее однобокой и не учитывающей существующие выплаты, например, материнский капитал и субсидирование ипотеки.

"Все доходы от добычи полезных ископаемых направлены на развитие инфраструктуры", - заметил депутат.

Валерий Гартунг законопроект поддержал, но предложил включить в список получателей детей и инвалидов.

"Все недостатки можно исправить ко второму чтению. "Фонд национального благосостояния" не достиг цели, граждане не почувствовали, что являются владельцами природных богатств, а авторы законопроекта пытаются решить эту проблемы. Не все деньги поступают в бюджет и не все справедливо распределяются и идут на поддержку социально незащищенных слоев населения", - сказал депутат от "Справедливой России".

"Я считаю, что большинство депутатов не слышат народ и не изучают практику стран мира в этом вопросе, а Правительство не желает справедливого распределения доходов от природной ренты", - заключил Валерий Рашкин.

Большинство депутатов проигнорировали голосование по данному вопросу, таким образом законопроект был отклонен.

Другие новости по темам: нефтегазовые доходы, население, бюджет, недра, кпрф, госдума
17.05.2018 15:08 Мск | Москва | Анна Смирнова
17:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+