Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о распределении между гражданами части доходов бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых, передает корреспондент Накануне.RU.

Разделить нефтегазовые доходы с населением предложила фракция КПРФ.

"Право на получение своей доли от указанных доходов имеет каждый гражданин Российской Федерации, который в общей сложности не менее девяти месяцев финансового года осуществлял деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в указанный период пособие по безработице, состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения, получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа", - сообщил депутат Валерий Рашкин.

По словам депутата, принятие поправки в закон о недрах позволит избежать усиления тунеядства, простимулирует граждан официально оформлять трудовые отношения и поспособствует уменьшению теневого сектора экономики.

Рашкин сослался на опыт ведущих стран, в которых каждый гражданин получает долю от национального богатства.

По расчетам авторов инициативы, в случае принятия поправки каждый россиянин может получить около 10 тыс. руб. в этом году.

Члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Ищенко подчеркнул, что предлагаемая норма не регулируется законом о недрах, а относится к бюджетному законодательству. Также, по его словам, эти изменения нарушат принцип сбалансированности бюджета, а в сопроводительных документах нет подробных расчетов эффективности таких мер.

Валерий Рашкин заверил, что дополнительные законы позволят избежать "дыр" в бюджете и напомнил, что "любые кризисы в мире выходят за счет того, что повышается покупательная способность граждан".

Фракция "Единая Россия" не стала поддерживать инициативу. Депутат Максим Щаблыкин посчитал ее однобокой и не учитывающей существующие выплаты, например, материнский капитал и субсидирование ипотеки.

"Все доходы от добычи полезных ископаемых направлены на развитие инфраструктуры", - заметил депутат.

Валерий Гартунг законопроект поддержал, но предложил включить в список получателей детей и инвалидов.

"Все недостатки можно исправить ко второму чтению. "Фонд национального благосостояния" не достиг цели, граждане не почувствовали, что являются владельцами природных богатств, а авторы законопроекта пытаются решить эту проблемы. Не все деньги поступают в бюджет и не все справедливо распределяются и идут на поддержку социально незащищенных слоев населения", - сказал депутат от "Справедливой России".

"Я считаю, что большинство депутатов не слышат народ и не изучают практику стран мира в этом вопросе, а Правительство не желает справедливого распределения доходов от природной ренты", - заключил Валерий Рашкин.

Большинство депутатов проигнорировали голосование по данному вопросу, таким образом законопроект был отклонен.