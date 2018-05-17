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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


В гордуму Тюмени кидают на усиление проверенные партийные кадры Тюменский истеблишмент до инаугурации президента ждал крупных кадровых перестановок в высших эшелонах региональной власти, но кадровая "революция" тихо свершилась там, где ее не ждали – в городской думе. Эксперимент с политическим плюрализмом и вольницей решено закончить.
17.05.2018
политика ;
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Новости
17.05.2018 15:01 Мск (17:01 Екб)
общество | Курганская область
В Зауралье нарушителей противопожарного режима отслеживают с квадрокоптеров
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квадрокоптер (2016) | Фото: quadrocoptery.ru

В Зауралье в период пожароопасного сезона работают патрульно-контрольные группы, они созданы по распоряжению губернатора региона. В их составе - представители администраций районов, полиции, государственного пожарного надзора, лесничеств.
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Всего создано 36 групп численностью 157 человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Работают группы ежедневно в каждом районе и городе Курганской области. В арсенале мобильно передвигающихся групп - квадрокоптеры, которые оказывают существенную помощь не только в обнаружении возгорания, но порой и установлении виновного поджигателя.

С начала пожароопасного сезона 2018 года по фактам сжигания сухой травы, мусора данными группами пресечено 253 правонарушения, что на 77 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее их количество было зафиксировано на территории Макушинского, Кетовского, Петуховского, Звериноголовского районов и в городе Кургане.

Другие новости по темам: пожар, Зауралье, МЧС, нарушители, квадрокоптер
17.05.2018 15:01 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:01 Екб


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В Зауралье нарушителей противопожарного режима отслеживают с квадрокоптеров
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