В Зауралье нарушителей противопожарного режима отслеживают с квадрокоптеров

В Зауралье в период пожароопасного сезона работают патрульно-контрольные группы, они созданы по распоряжению губернатора региона. В их составе - представители администраций районов, полиции, государственного пожарного надзора, лесничеств.

Всего создано 36 групп численностью 157 человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Работают группы ежедневно в каждом районе и городе Курганской области. В арсенале мобильно передвигающихся групп - квадрокоптеры, которые оказывают существенную помощь не только в обнаружении возгорания, но порой и установлении виновного поджигателя.

С начала пожароопасного сезона 2018 года по фактам сжигания сухой травы, мусора данными группами пресечено 253 правонарушения, что на 77 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее их количество было зафиксировано на территории Макушинского, Кетовского, Петуховского, Звериноголовского районов и в городе Кургане.