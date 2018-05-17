В Челябинске УФАС возбудит дело за рекламу спа-салона с участием чиновника городской мэрии

Челябинское УФАС готовит к возбуждению дело по рекламе с участием сотрудника администрации города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Реклама размещена в ежемесячном глянцевом журнале и содержит информацию об одобрении чиновником ряда компаний. В частности, спа-комплекса для мужчин и женщин "Buta-spa", спа-салона "Babor", салона одежды "Beautyя, отеля "RadissonBl" и автомобильного салона "Бовид.

В статье указывается должность чиновника, а в сам материал включены его отзывы о салонах, услугами которых он воспользовался. Например, при информировании о спа-процедурах приводится следующая цитата: "Теперь чувствую себя обновленным! Советую каждому заканчивать свой рабочий день в "Buta-spa…".

В УФАС считают, что реклама содержит признаки нарушения закона и готовится к возбуждению дела в отношении данных компаний. Журнал также будет привлечен к участию в рассмотрении дела.

Добавим, что теперь компаниям грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

За несоблюдение данных требований рекламного законодательства для юридических лиц