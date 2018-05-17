Для экс-министра связи Прикамья требуют "условку" за незаконную трату 58 миллионов

В Перми состоялись прения сторон по делу бывшего министра связи края Евгения Балуева. Гособвинение озвучило свою оценку поступка подсудимого.

"16 мая состоялись прения сторон. Гособвинение просит пять лет условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 1 млн руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, бывший министр связи Евгений Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., однако позже краевая инстанция отменила решение: приговор вынесли с нарушениями закона.

Другие участники дела – глава центра Дмитрий Дымбралов, получивший три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, которая отправится в колонию на четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, а также бизнесмен Иван Овчинников. Суд наказал предпринимателя тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.