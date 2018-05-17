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"Тревожный знак". Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
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Александр Якоб, осмотр улиц, площадь 1905 года, памятник Ленину (2018) | Фото: Накануне.RU

Руководство администрации Екатеринбурга заявило о том, что в 2019 г. намерено отреставрировать памятник Ленину на центральной Площади 1905 г. При этом самого вождя на время работ хотят убрать. Общественность обеспокоена - а вернут ли монумент обратно или у чиновников уже свои планы на это место? Общественники города рассказали Накануне.RU, что не допустят такой ситуации, как с Краснознамённой группой и Орденом Ленина.

"Ленин - это исторический символ эпохи, он подарил надежду всему миру на равенство и справедливость. Нужно понимать, во-первых, на какие сроки они [чиновники] собираются его убирать, во-вторых, это - тревожный знак. Мы все помним ситуацию на Украине, когда начали сносить памятники Ленину. Это может закончиться какими-то страшными событиями. Если Якоб считает, что таким образом они сделают "вторую Краснознамённую группу", то он ошибается. Общественность Екатеринбурга не позволит ему это сделать. Убрать Ленина на время ремонта постамента - уже волнительно", - рассказала руководитель свердловской общественной организации "Май" Гузель Аиткулова.

Александр Якоб, осмотр улиц, площадь 1905 года, памятник Ленину(2018)|Фото: Накануне.RU

Самый главный вопрос, который возник у общественницы - а куда именно перенесут статую, где она будет находиться? Недопустимо, чтобы памятник был поврежден.

"Как они видят наш город без памятника дедушке Ленину?" - добавила Гузель Аиткулова.

По мнению ветерана войны в Афганистане Евгения Зеленкова, заявившегося в этом году на праймериз "ЕР" в гордуму Екатеринбурга, трогать памятник нельзя. Он надеется, что мэрия не станет под предлогом реставрации монумента убирать статую вождя с Площади 1905 г.

"Я считаю, что памятник трогать не надо, по идее, должны всё сделать нормально. А что у Якоба на уме - я не в курсе. Памятники должны стоять, не они их ставили, не им их и убирать, а то получится старая Украина. Пусть попробуют убрать. Зря они так, их памятники тоже потом сломают", - пояснил Зеленков.

Некоторые городские активисты уже заявили, что будут готовить круглосуточные дежурства возле монумента.

Добавим, мэрия планирует перебирать гранитные плиты на постаменте памятника, использованные для трибун. Работы начнут выполнять не ранее 10 мая 2019 г. из-за ежегодного Парада Победы 9 Мая. Впрочем, сроки "временного демонтажа" самой статуи Якоб не назвал.

Другие новости по темам: памятник Ленину, Екатеринбург, перенос, ремонт,
17.05.2018 15:56 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 11:19 Мск
Обратно вернёте? Памятник Ленина в центре Екатеринбурга уберут на время ремонта постамента








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"Тревожный знак". Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
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