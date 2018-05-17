Болельщики ФК "Урал" выбирают лучшего игрока сезона из шести претендентов

Болельщики ФК "Урал" выбирают лучшего игрока в завершившемся сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, на это почетное звание претендуют вратарь Ярослав Годзюр, полузащитники Эрик Бикфалви, Николай Димитров и Роман Емельянов, а также защитники Денис Кулаков и Вараздат Ароян. Свой голос можно оставить на форуме болельщиков. Голосование продлится до 10 часов 19 мая.

Напомним, чемпионат России 2017/18 завершился в минувшие выходные. "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице.

Российская футбольная Премьер-лига, подводя итоги сезона, отметила сразу двух игроков екатеринбургского клуба. Их признали "самыми незаменимыми".