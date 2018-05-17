Янукович не отдавал приказа стрелять, - экс-начальник Внутренних войск Украины

Бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк признал, что в феврале 2014 года не получал от тогдашнего руководства страны приказа открывать огонь. Об этом он заявил в ходе дачи показаний по делу о госизмене свергнутого президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева с помощью видеосвязи из Крыма.

"Никаких команд ни от кого от высшего руководства на применение оружия против участников протеста я не получал", - заявил Шуляк.

По его словам, он лично отдавал приказ одному из подразделений открывать огонь на поражение без предупреждения при стрельбе по милиции, но этого так и не произошло.

При этом он утверждает, что снайперский огонь из окон гостиницы "Украина", которая находилась под контролем мятежников, велся "на профессиональном уровне с разных позиций, которые трудно идентифицировать". А около резиденции Януковича "Межигорье" вечером 21 февраля 2014 года были зафиксированы около 2 тысяч человек, вооруженных стрелковым и автоматическим оружием.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле Шуляк рассказал в Москве, что Янукович сделал все, чтобы избежать кровопролития.