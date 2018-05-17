СМИ сообщили о получении формулы "Новичка" спецслужбами Германии в 1990-е годы

Немецкая разведка в начале 1990-х получила от одного из перебежчиков образец нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено крупными немецкими СМИ.

Впоследствии вещество было отправлено в лабораторию на территории Швеции для анализа, в итоге разведке Германии удалось получить формулу "Новичка".

Газета указывает на то, что после этого некоторые страны НАТО приступили к производству вещества в небольших количествах для проверки своего защитного снаряжения.

Информация о секретной операции была передана также спецслужбам Британии и США, передает RT.

Правительство Швеции не смогло прокомментировать сведения, правительство Германии отказалось от комментариев.

В начале мая чешский президент Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. По его словам, количество изготовленного яда было незначительным, вскоре его уничтожили.