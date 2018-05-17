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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


В гордуму Тюмени кидают на усиление проверенные партийные кадры Тюменский истеблишмент до инаугурации президента ждал крупных кадровых перестановок в высших эшелонах региональной власти, но кадровая "революция" тихо свершилась там, где ее не ждали – в городской думе. Эксперимент с политическим плюрализмом и вольницей решено закончить.
17.05.2018
политика ;
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Новости
17.05.2018 14:31 Мск (16:31 Екб)
общество | За рубежом
СМИ сообщили о получении формулы "Новичка" спецслужбами Германии в 1990-е годы
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образ разведчика, предателя, шляпа, шпион холодная война (2016) | Фото: ilt.com.ua

Немецкая разведка в начале 1990-х получила от одного из перебежчиков образец нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено крупными немецкими СМИ.
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Впоследствии вещество было отправлено в лабораторию на территории Швеции для анализа, в итоге разведке Германии удалось получить формулу "Новичка".

Газета указывает на то, что после этого некоторые страны НАТО приступили к производству вещества в небольших количествах для проверки своего защитного снаряжения.

Информация о секретной операции была передана также спецслужбам Британии и США, передает RT.

Правительство Швеции не смогло прокомментировать сведения, правительство Германии отказалось от комментариев.

В начале мая чешский президент Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. По его словам, количество изготовленного яда было незначительным, вскоре его уничтожили.

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17.05.2018 14:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:31 Екб


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СМИ сообщили о получении формулы "Новичка" спецслужбами Германии в 1990-е годы
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