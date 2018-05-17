На Ямале два бывших депутата получили "условки" за кражу 7 миллионов

В Тазовском районе Ямала два бывших депутата наказаны за кражу у организации 7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2016 г. директор муниципального предприятия и его заместитель, которые являлись депутатами районной и поселковой дум, заключили с одной из компаний фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги.

В ходе следствия оба раскаялись и вернули все похищенное. В итоге экс-глава предприятия получил три года, его заместитель – два с половиной. Оба наказания – условные.