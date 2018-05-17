В Зауралье задержали мужчину, пытавшегося поджечь дом своих родственников

В Далматовском районе полиция задержала мужчину, который пытался поджечь дом своих родственников.

Злоумышленник облил стену жилого дома бензином и поджег, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

"После конфликта на почве личных неприязненных отношений 42-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил дом бензином и поджег. В этот момент в помещении находились хозяева, которые предотвратили возгорание. Никто из жильцов дома не пострадал", - объяснили в полиции.

Мужчине грозит до 3,5 лет лишения свободы.