Гособвинитель озвучил срок для фигуранта громкого дела "Бухты Квинс" в Екатеринбурге

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по громкому делу "Бухты Квинс", передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Лариса Ассонова - одна из фигурантов дела - обвиняется в хищении средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Гособвинитель запросил 4 года колонии для подсудимой, в сумме с другим делом, по которому проходит Ассонова - 5 лет.

Сегодня в зале суда состоялись прения сторон, в процессе которых присутствовали 7 потерпевших. Они передали судье гражданские иски, в которых попросили взыскать с виновных различные суммы паев в размере от 1 до 4 млн рублей.

В частности, одна из потерпевших, Зиля Булатова, которая является председателем "Бухты Квинс", также просит взыскать с виновных сумму пая в размере 3 млн 779 тыс. руб. По ее словам, соглашение с застройщиками у нее не расторгнуто, но квартиру ей так и не предоставили. Также Булатова передала в суд иск от имени юридического лица "Бухты Квинс", где просит взыскать с Михаила Шилиманова и Александра Новикова более 134 млн руб. и 60 млн руб. в качестве возмещения ущерба, так как, по словам Булатовой, репутация кооператива испорчена и люди теперь не покупают квартиры в "Бухте Квинс".

Гособвинитель попросила оставить исковые требования без рассмотрения. А адвокат Ассоновой попросил суд принять во внимание то, что у подсудимой есть двое несовершеннолетних детей и болезнь сердца.

Завтра, 18 мая, Лариса Ассонова предстанет перед судом с последним словом, а 21 мая будет объявлен приговор.

Отметим, что 8 мая завершилось следствие в отношении остальных фигурантов этого дела - барда Александра Новикова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Ранее Новиков заявлял, что предъявленное ему обвинение по делу о хищении средств пайщиков вне закона, а само дело сфабриковано.