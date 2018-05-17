Развращал, грабил и убивал. В Зауралье извергу грозит пожизненный срок

Жителю Шадринска грозит пожизненный тюремный срок за совершение целого ряда зверских преступлений.
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18 августа прошлого года обвиняемый пробрался в дом мужчины с целью ограбления - 7 августа он уже совершал кражу в этом доме, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Увидев возвращающегося хозяина жилья, злоумышленник притаился и напал на него при входе в комнату, нанеся при этом многочисленные удары топором по голове, от которых потерпевший скончался.
Помимо указанных преступлений ему инкриминируются побои, причиненные в августе прошлого года подростку в Шадринске, а также растление малолетней в период с марта по май 2017 года.
Уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.