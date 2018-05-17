В России нашли 68 депутатов, живущих за чертой бедности

68 депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году жили за чертой бедности. Это выяснило РБК, проанализировав их декларации. Согласно этим данным, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума.

При этом 14 депутатов задекларировали нулевые доходы, больше всего таких парламентариев оказалось в Северной Осетии - четверо.

Самые низкие средние депутатские доходы зафиксированы в заксобрании Ингушетии (около миллиона рублей), заксобрании Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии и Республики Алтай (1,6 миллиона рублей), а также в заксобрании Республики Тыва (1,8 миллиона рублей).

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии - семь человек - и в Северной Осетии - пять человек. У некоторых из них в собственности много недвижимости, отмечает РБК.

Так, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Хасан Салпагаров не получает зарплату в парламенте, а его доход за 2017 год составил чуть больше 100 тыс. руб. (годовой прожиточный минимум ​​в регионе в 2017 году составлял 114 276 руб.). При этом в прошлом году он на собственные средства и материнский капитал приобрел квартиру. Также в его собственности находятся два жилых дома (один из них не достроен), земельный участок и "иное недвижимое имущество" общей площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин задекларировал годовой доход в 562,65 рублей. Доход депутата очевидно меньше, чем налог на имущество, который он должен был уплатить в 2017 году. Митину принадлежит три дома, здания кафе и магазина.

Хакасский депутат Владимир Ромашов задекларировал годовой доход около 108 тыс. руб. - это ниже прожиточного минимума в регионе на 9 тыс. руб. Сейчас доходы Ромашова - самые низкие среди его коллег по хакасскому Верховному совету, но еще в 2012–2013 годах он был самым богатым депутатом местного парламента. При этом он один из крупнейших землевладельцев среди своих коллег: в личной собственности Ромашова - около 30 га земли, три дома общей площадью почти 500 кв. м, а также квартира и восемь нежилых помещений. Кроме того, в личной собственности депутата - несколько десятков грузовиков и микроавтобусов, бульдозер, снегоболотоходы разных моделей и другой транспорт.

В список депутатов с самыми высокими доходами попали бизнесмены, которые работают в парламентах на непостоянной основе и не получают там зарплату. На первом месте - член заксобрания Челябинской области Константин Струков, задекларировавший доход в 3,37 млрд руб. Он занимает 59 в российском списке Forbes, издание оценивает его состояние в $1,7 млрд.

На втором месте по уровню дохода в прошлом году - член заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с 2,34 млрд руб. Он глава совета директоров и совладелец ПАО "Океанрыбфлот", ему принадлежат 32,6% акций компании.

Член фракции "Единая Россия" в заксобрании Курганской области Дмитрий Ильтяков в 2017 году заработал 1,56 млрд руб. Он возглавляет мясокомбинат "Велес".

Средний доход депутата регионального заксобрания - 13,1 млн руб. Это меньше, чем средний доход депутата Государственной думы (23,5 млн руб.) Депутатам Думы нельзя заниматься бизнесом, однако их зарплата заметно выше средней по стране - в 2017 году она составляла около 360 тыс. руб. в месяц.

Напомним, самым богатым российским чиновником, согласно декларации, стал вице-премьер Александр Хлопонин. Он задекларировал рекордную для госслужащего сумму - 2,91 млрд руб. По словам представителя Хлопонина, большую часть указанного в декларации дохода сформировала сделка по продаже недвижимости.