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В России нашли 68 депутатов, живущих за чертой бедности
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банкрот, банкротсво (2013) | Фото:

68 депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году жили за чертой бедности. Это выяснило РБК, проанализировав их декларации. Согласно этим данным, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума.
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При этом 14 депутатов задекларировали нулевые доходы, больше всего таких парламентариев оказалось в Северной Осетии - четверо.

Самые низкие средние депутатские доходы зафиксированы в заксобрании Ингушетии (около миллиона рублей), заксобрании Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии и Республики Алтай (1,6 миллиона рублей), а также в заксобрании Республики Тыва (1,8 миллиона рублей).

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии - семь человек - и в Северной Осетии - пять человек. У некоторых из них в собственности много недвижимости, отмечает РБК.

чиновники, депутаты, портфели(2016)|Фото: medialenta.ru

Так, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Хасан Салпагаров не получает зарплату в парламенте, а его доход за 2017 год составил чуть больше 100 тыс. руб. (годовой прожиточный минимум ​​в регионе в 2017 году составлял 114 276 руб.). При этом в прошлом году он на собственные средства и материнский капитал приобрел квартиру. Также в его собственности находятся два жилых дома (один из них не достроен), земельный участок и "иное недвижимое имущество" общей площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин задекларировал годовой доход в 562,65 рублей. Доход депутата очевидно меньше, чем налог на имущество, который он должен был уплатить в 2017 году. Митину принадлежит три дома, здания кафе и магазина.

Хакасский депутат Владимир Ромашов задекларировал годовой доход около 108 тыс. руб. - это ниже прожиточного минимума в регионе на 9 тыс. руб. Сейчас доходы Ромашова - самые низкие среди его коллег по хакасскому Верховному совету, но еще в 2012–2013 годах он был самым богатым депутатом местного парламента. При этом он один из крупнейших землевладельцев среди своих коллег: в личной собственности Ромашова - около 30 га земли, три дома общей площадью почти 500 кв. м, а также квартира и восемь нежилых помещений. Кроме того, в личной собственности депутата - несколько десятков грузовиков и микроавтобусов, бульдозер, снегоболотоходы разных моделей и другой транспорт.

В список депутатов с самыми высокими доходами попали бизнесмены, которые работают в парламентах на непостоянной основе и не получают там зарплату. На первом месте - член заксобрания Челябинской области Константин Струков, задекларировавший доход в 3,37 млрд руб. Он занимает 59 в российском списке Forbes, издание оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Константин Струков, Челябинская угольная компания, депутат Законодательного собрания(2016)|Фото: zhirinovskiy2012.ru

На втором месте по уровню дохода в прошлом году - член заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с 2,34 млрд руб. Он глава совета директоров и совладелец ПАО "Океанрыбфлот", ему принадлежат 32,6% акций компании.

Член фракции "Единая Россия" в заксобрании Курганской области Дмитрий Ильтяков в 2017 году заработал 1,56 млрд руб. Он возглавляет мясокомбинат "Велес".

Дмитрий Ильтяков(2016)|Фото:Накануне.RU

Средний доход депутата регионального заксобрания - 13,1 млн руб. Это меньше, чем средний доход депутата Государственной думы (23,5 млн руб.) Депутатам Думы нельзя заниматься бизнесом, однако их зарплата заметно выше средней по стране - в 2017 году она составляла около 360 тыс. руб. в месяц.

Напомним, самым богатым российским чиновником, согласно декларации, стал вице-премьер Александр Хлопонин. Он задекларировал рекордную для госслужащего сумму - 2,91 млрд руб. По словам представителя Хлопонина, большую часть указанного в декларации дохода сформировала сделка по продаже недвижимости.

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17.05.2018 13:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:51 Екб


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В России нашли 68 депутатов, живущих за чертой бедности
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