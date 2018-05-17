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Директор "мусорного" Шарташского лесопарка пообещал изменить его к 2020 году
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шарташ, мусор (2018) | Фото: Татьяна Тимохова, фейсбук

Пока новый директор Екатеринбургского Шарташского лесопарка думает, как реализовать всё задуманное: велодорожки, беговые дорожки и места, где "можно будет культурно выпить", возмущение горожан достигает пика. Происходящее в природном памятнике не вызывает восторга у многих - идет вырубка деревьев, установка "беседок", к этому добавляется уже ставшая постоянной проблема - администрация не успевает вывозить мусор из излюбленного места отдыха, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Шарташ, мусор(2018)|Фото: Татьяна Тимохова, фейсбук

В своём интервью для телеканала ОТВ директор парка Артур Зиганшин сообщил, что ежедневного получает выговоры от горожан из-за плохой уборки парка.

"Люди хотят в целом одного и того же - это безопасность, комфорт, экологичность, развитие дорожно-тропиночной сети, современные детские площадки и точки общепита, нормальные туалеты и организованную систему вывоза мусора, потому что от этого напрямую зависит полноценный отдых и то, сколько времени они готовы проводить в парке", - пояснил директор лесопарка.

Но ситуация не меняется из года в год, а уральцам приходится наблюдать такую картину во время прогулки с детьми. По словам Зиганшина он понимает, что горожане хотят видеть лучшее будущее уже сегодня, а лучше вчера, но серьёзные проекты не делаются так быстро. А губернатор поставил задачу - полностью реализовать проект к 2020 году. Видимо, придётся терпеть мусор ещё пару годиков.

шарташ, мусор(2018)|Фото: Татьяна Тимохова, фейсбук

К 2020 году в Шарташком парке должны появится велодорожки, беговые дорожки, прогулочные троны и даже места, где "можно будет культурно выпить". Не останутся и без снимания детские и спортивные площадки. Аттракционов в лесопарке ждать не стоит, потому что главная концепция лесопарка - место для лесного отдыха.

Напомним, жители Екатеринбурга жалуются на мусор в лесопарке практически каждый год, не исключением стал даже прошлый Год экологии. В администрации природного памятника объясняли это издержками формальных процедур - сроками заключения контрактов на уборку.

Особое внимание к парку в августе 2017 г. привлек губернатор Евгений Куйвашев перед очередными выборами главы региона, тогда там впервые прошла велопрогулка "Тур де Шарташ". После этого губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. На проект было выделено 8 млн. В марте 2018 г. руководителем Шарташа был назначен директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин, который и приступил к реализации планов, пообещав сделать парк одним из лучших в Европе.

Вот только социальные сети продолжают наполняться негативными комментариями в адрес нового директора и Шарташа.

Евгений Куйвашев велопробег Тур Де Шарташ(2017)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, шарташ, Артур Зиганшин, лесопарк, уборка
17.05.2018 20:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.05.2018 11:30 Мск
Любимый "предвыборный" парк Куйвашева вырублен и опять завален мусором








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Директор "мусорного" Шарташского лесопарка пообещал изменить его к 2020 году
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