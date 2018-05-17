В Челябинской области более четверти молочной продукции оказалась некачественной

В Челябинской области почти 27% проб молочной продукции не соответствует требованиям технических регламентов, что превышает общероссийский показатель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Проверялась кисломолочная продукция, молоко питьевое, масло сливочное, сметана, сыры и творог, произведенные на предприятиях области. Было отобрано 78 проб, 21 проба из которых не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В частности, пробы данной продукции были фальсифицированы растительными жирами, не соответствовали по массовые доли жира, не соответствовали по показателям безопасности (микробиология). В некоторых партиях продукции эксперты обнаружили крахмал.

В ведомстве считают, что переход на электронную ветеринарную сертификацию с использованием информационной системы "Меркурий" станет эффективным методом борьбы с производством и реализацией некачественной молочной продукции.

Добавим, что по данным российского союза предприятий молочной отрасли, с начала года в России было исследовано 5 тыс. 765 партий молока и молочной продукции, из которых 1 тыс. 376 партий, или почти 24%, не соответствовали качественному составу.