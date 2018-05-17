На Украине из-за забастовки остановился металлургический гигант

Утром 17 мая рабочие первой смены железнодорожного цеха металлургического завода "АрселорМиттал Кривой Рог" отказались работать с неисправной техникой. Так как локомотивы обслуживают все производство, остановился весь завод, что может привести к техногенной катастрофе, сообщает пресс-служба "АрселорМиттал".

"Озвучены основные требования рабочих - повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда", - рассказали в пресс-службе.

Там заявили, что данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством, поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. В связи с этим забастовку объявил "незаконной".

Профсоюзные организации собираются на совместное заседание и будут планировать дальнейшие действия.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката на Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. На предприятии работают свыше 21 тыс. человек.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года Украина ввела пошлину на российскую арматуру и катанку.