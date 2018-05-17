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от издателя  |  комментариев: 18


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На Ямале отменен запрет прокуратуры о возбуждении дела по нападению собак на ребенка
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Ямало-Ненецкий окружной суд признал незаконным постановление прокуратуры о закрытии уголовного дела о нападении собак на ребенка в Салехарде.
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"Суд признал постановление и.о. прокурора Салехарда, отменившего решение возбудить уголовное дело о нападении собак на ребенка, незаконным и необоснованным. Прокурор ЯНАО должен устранить нарушения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, нападение произошло 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъяренные собаки. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр": 11-летний школьник в результате нападения на него стаи получил травмы руки. Третье нападение произошло в Надыме в конце месяца.

Отметим, после этого началась масштабная прокурорская проверка того, как местные власти ловят бездомных собак. Выяснилось, в частности, что в Ноябрьске подрядчик, компания "Иннополюс", потребовала от мэрии оплатить контракт на 300 тыс. руб., хотя животных никто не ловил. Было возбуждено уголовное дело.

Всего прокуратура нашла 137 нарушений закона. Для взыскания компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей подано 17 исков на 1 млн руб.

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17.05.2018 13:34 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
15:34 Екб


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На Ямале отменен запрет прокуратуры о возбуждении дела по нападению собак на ребенка
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