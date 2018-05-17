"Тоталитарное государство с истерией страха": Госдума осудила задержание журналистов на Украине

Депутаты Госдумы потребовали у властей Украины освобождения главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Комитеты по информационной политике и делам СНГ нижней палаты парламента подготовили заявление в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой занять принципиальную позицию в отношении нарушения прав журналистов на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.
Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин назвал задержание журналистов на Украине "демонстративным актом устрашения для всех журналистов, работающих в этой стране и имеющих смелость высказывать независимую точку зрения".
"Киевские власти, которые так кичились своей прозападной ориентацией и желанием стать частью Европейского Союза, сегодня грубейшим образом нарушают общеевропейские принципы свободы слова и неприкосновенности личности. К журналистам были применены жесткие меры, которые обычно применяются к опасным преступникам", - сказал Левин.
По его словам, это не первый случай репрессий украинских властей в отношении неугодных СМИ. В стране нападают, а то и убивают, украинских оппозиционных журналистов. Левин напомнил об убийствах Олеся Бузины, Ольги Мороз и Павла Шеремета.
"С призывом освободить Кирилла Вышинского выступил Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже, однако Киев игнорирует мнение мирового сообщества. Мы решительно осуждаем действия киевских властей и требуем немедленного освобождения журналиста. Борьба украинского государства с собственными СМИ доказывает, что они строят не демократическое государство, а тоталитарное, где личное мнение приравнивается к госизмене", - заявил докладчик.
Депутат от "Единой России" Елена Ямпольская сравнила действия украинских властей с "истерией страха", которая, как правило, наблюдается у подростков.
"Это то состояние, в котором застряла современная Украина. Ничем кроме гормонального всплеска невозможно объяснить задержание журналистов "РИА Новости Украины", совпавшее с открытием крымского моста. Звено, связавшее одну часть России с другой ее частью стало поводом для вспышки. Оказывается, не соглашаться с Порошенко – это значит быть изменником Родины", - сказала депутат.
Ямпольская прочла отрывок трехлетней давности из колонки задержанного главного редактора Кирилла Вышинского в доказательство того, что журналист и ранее не скрывал своих убеждений.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон по подозрению в "госизмене".
Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.