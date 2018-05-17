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Новости
17.05.2018 13:29 Мск (15:29 Екб)
политика | В России | Украина
"Тоталитарное государство с истерией страха": Госдума осудила задержание журналистов на Украине
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(2004) | Фото: www.religio.ru

Депутаты Госдумы потребовали у властей Украины освобождения главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Комитеты по информационной политике и делам СНГ нижней палаты парламента подготовили заявление в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой занять принципиальную позицию в отношении нарушения прав журналистов на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.
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Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин назвал задержание журналистов на Украине "демонстративным актом устрашения для всех журналистов, работающих в этой стране и имеющих смелость высказывать независимую точку зрения".

"Киевские власти, которые так кичились своей прозападной ориентацией и желанием стать частью Европейского Союза, сегодня грубейшим образом нарушают общеевропейские принципы свободы слова и неприкосновенности личности. К журналистам были применены жесткие меры, которые обычно применяются к опасным преступникам", - сказал Левин.

По его словам, это не первый случай репрессий украинских властей в отношении неугодных СМИ. В стране нападают, а то и убивают, украинских оппозиционных журналистов. Левин напомнил об убийствах Олеся Бузины, Ольги Мороз и Павла Шеремета.

"С призывом освободить Кирилла Вышинского выступил Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже, однако Киев игнорирует мнение мирового сообщества. Мы решительно осуждаем действия киевских властей и требуем немедленного освобождения журналиста. Борьба украинского государства с собственными СМИ доказывает, что они строят не демократическое государство, а тоталитарное, где личное мнение приравнивается к госизмене", - заявил докладчик.

Депутат от "Единой России" Елена Ямпольская сравнила действия украинских властей с "истерией страха", которая, как правило, наблюдается у подростков.

"Это то состояние, в котором застряла современная Украина. Ничем кроме гормонального всплеска невозможно объяснить задержание журналистов "РИА Новости Украины", совпавшее с открытием крымского моста. Звено, связавшее одну часть России с другой ее частью стало поводом для вспышки. Оказывается, не соглашаться с Порошенко – это значит быть изменником Родины", - сказала депутат.

Ямпольская прочла отрывок трехлетней давности из колонки задержанного главного редактора Кирилла Вышинского в доказательство того, что журналист и ранее не скрывал своих убеждений.

Петр Порошенко(2017)|Фото: Reuters

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон по подозрению в "госизмене".

Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.

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17.05.2018 13:29 Мск | Анна Смирнова
15:29 Екб


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"Тоталитарное государство с истерией страха": Госдума осудила задержание журналистов на Украине
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