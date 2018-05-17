"Газпром" не выполнит предписание Правительства по норме отчисления дивидендов

Совет директоров "Газпрома" одобрил выплату дивидендов по результатам 2017 г. в размере 8,04 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, сумма выплат составит 190,3 млрд руб. или 26,6% прибыли компании по МСФО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже уже достигнутого компанией, отмечено в сообщении компании.

"Рекомендация совета директоров о размере дивидендов за 2017 г. учитывает необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости общества и реализации приоритетных стратегических проектов", - сообщил "Газпром".

Как сообщало Накануне.RU, Министерство финансов России настояло на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО в 2018 г. Ранее совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50 % чистой прибыли компании по стандартам МСФО.