Сотрудники ГИБДД Зауралья будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД Зауралья готовятся к рейду "Нетрезвый водитель".

Операция пройдет 18 мая, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

На территории Зауралья в этом году с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 143 ДТП. В 45 авариях 11 человек погибли и 62 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.