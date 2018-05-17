В случае задержки ледохода на маршрут "Салехард – Приобье" выйдут дополнительные паромы

По предварительным прогнозам синоптиков, ледоход на Ямале ожидается 26 мая с погрешностью в пять дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

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Первые паромы по маршруту "Салехард – Приобье" по расписанию должны уйти в сторону "большой земли" также 26 мая. Билеты на майские даты уже раскуплены, однако если лед уйдет позже, на линию выйдут дополнительные паромы.

"Если лед уйдет поздно, мы планируем прийти в Салехард сразу двумя паромами и увезти всех желающих. На майские даты продан 81 билет, а вместимость каждого парома около 40 автомобилей. В принципе, с этой нагрузкой мы справимся", – отметил начальник паромной переправы "Салехардский речной порт" Азат Алимов.

Все пассажиры, которые приобрели билеты на ранние даты, в случае задержки ледохода смогут отправиться на первом пароме по маршруту "Салехард – Приобье". При этом нет необходимости менять или сдавать билеты – на борт пропустят по имеющимся проездным документам. В случае если предложенная перевозчиком дата отхода парома пассажира не устроит, билет можно сдать. Гарантируется полный возврат стоимости проездного документа.

Второй перевозчик на линии "Салехард – Приобъе" – компания "АганРечТранс" сообщила об аналогичных мерах.

"Мы прорабатываем два варианта действий. Планируем вывести на маршрут дополнительные паромы, а также предложим пользователям менять билеты на более поздние даты", – отметили в компании.

В 2018 году на линии будет работать два перевозчика – АО "Обь-Иртышское речное пароходство" и ООО "Аганречтранс". В перевозке пассажиров задействуют семь паромов. В этом сезоне стоимость билетов снижена на 20% по сравнению с прошлым годом.