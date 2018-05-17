Роскосмос: Россия в 2019 году потеряет монополию на пилотируемый доступ к МКС

США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике уже с 2019 года, говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов "Роскосмоса" Анны Кудрявцевой.

"Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России", - говорится в презентации, которую Кудрявцева представила на заседании Общественного совета "Роскосмоса". Об этом сообщает РИА Новости.

США потеряли независимый доступ в космос в 2011 году, после закрытия проекта Space Shuttle. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". До 2016 года транспортное обеспечение американского сегмента станции проводилось в основном отечественными кораблями "Прогресс".

Сейчас в США создается несколько пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Помимо этого, два типа частных американских кораблей уже осуществляют доставку груза на станцию.

Напомним, ранее в ракетно-космической корпорации "Энергия" представили отчет, в котором говорится, что в ближайшие годы спрос на российские "Союз" и "Прогресс" сохранится на нынешнем уровне, однако будущее России в сфере пилотируемой космонавтики сулит окончание доминирующего положения.