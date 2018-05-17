Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары

Меры противодействия на санкции США и других стран не будут распространяться на ввоз жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о контрсанкциях, передает корреспондент Накануне.RU.

Комитет по экономической политике предложил к принятию одну поправку, которая исключает из текста закона упоминания определенных товаров и услуг, расширяет полномочия президента РФ и Правительства по применению санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, сообщил председатель комитета Сергей Жигарев.

"Предлагаем предусмотреть, что меры противодействия не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ", - сказал докладчик, добавив, что эта поправка снимает около 100 возражений, поступивших после первого чтения.

Депутаты КПРФ с этим не согласились.

"Является ли эта формулировка достаточной гарантией того, что медицинские лекарства не попадут в список контрсанкций?" – уточнил депутат Алексей Куринный.

"Мы считаем, что мы ушли от полной конкретизации и достаточно хорошо раскрыли пункты. Все действия Правительства, направленные на импортозамещение, принесли только плюсы развитию российской экономики и не наносили ущерб здоровью граждан", - ответил Жигарев.

Депутат Олег Смолин подчеркнул, что далеко не всегда аналоги лекарств или медицинского оборудования – это то же самое, что и оригиналы.

"Предлагаем установить, что Правительство может запретить ввоз лекарств даже при наличии аналогов только на основании консультаций с заинтересованными общественными организациями", - сказал Смолин.

Сергей Жигарев заверил, что "никто не хочет ухудшить жизнь граждан этим законопроектом".

Одна из поправок поступила после заседания профильного комитета, поэтому депутаты рассмотрели ее прямо на пленарном заседании. Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин предложил назвать закон о контрсанкциях "законом Жириновского" по аналогии с "законом Яровой" и "законом Магнитского".

"На Западе у всех политиков дрожь бьет при имени Жириновского. Поэтому было бы правильным именно так назвать этот закон", - заявил депутат.

Вячеслав Володин обратил внимание не то, что самого Жириновского в зале заседания нет, поэтому не у кого спросить разрешения на использование фамилии в наименовании закона. Депутаты инициативу ЛДПР не поддержали.

Напомним, согласно законопроекту, если недружественные страны вводят национальный режим в отношении товаров из РФ, работ и услуг, выполняемых российскими лицами, президент РФ может принять решение о применении Россией национального режима в отношении товаров из таких недружественных стран, работ и услуг, выполняемых лицами из этих государств.

Отметим, что меры не будут применяться в отношении товаров, ввозимых в Россию гражданами РФ, иностранцами и лицами без гражданства для личного пользования.