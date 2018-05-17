Китай беспокоится. "Роснефть" бурит шельф в Южно-Китайском море.

Бурение "Роснефтью" на шельфе Южно-Китайского моря вызвало протест со стороны Китая. Представитель МИД КНР Лу Кан потребовал уважать суверенитет страны, заявив, что "никакая страна, организация, компания или индивидуальное лицо не имеют права без разрешения китайского правительства заниматься деятельностью по разведыванию или разработке ресурсов в акватории, контролируемой КНР".

В то же время, по данным ТАСС, "Роснефть" осуществляет свою деятельность на вьетнамском участке шельфа с соблюдением вьетнамского законодательства. По крайней мере, в пресс-службе нефтяной компании сообщили ТАСС, что деятельность "Роснефти" на шельфе Южно-Китайского моря строго соответствует лицензионным обязательствам, а работы ведутся в территориальных водах Вьетнама.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Роснефть" не проводила консультации с Кремлем по поводу работ на шельфе Южно-Китайского моря.

На месторождении Lan Do обнаружены коммерческие запасы газа в объеме 3,4 млрд кубометров. Начальные геологические запасы месторождения оцениваются в 23 млрд кубометров. Месторождение находится внутри так называемой "девятипунктирной линии" – участка Южно-Китайского моря, который в Пекине считают своим.