Юрий Пономарев потребовал всесторонне расследовать аварию на месторождении в Югре

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев потребовал от главы Северо-Уральского управления Ростехнадзора Леонида Лосева устранить нарушения, возникшие при "разборе полетов" из-за аварии на Самотлорском месторождении в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

21 мая 2017 г. во время буровых работ на скважине Самотлорского месторождения произошла авария из-за неконтролируемого выброса опасных веществ. Был причинен материальный ущерб, создана угроза жизни и здоровью людей.

Как считают в прокуратуре, административное расследование прошло некачественно, его материалы утрачены, не было и технического расследования причин аварии, в том числе, никто не выезжал на объект. В результате работники, серьезно нарушившие правила промышленной безопасности, не ответили за случившееся.

При этом, как выяснили прокуроры, объект, на котором произошла авария, долго, в том числе семь месяцев после аварии, работал без разрешения и договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца: на это сотрудники Ростехнадзора также не обратили внимание. Кроме того, вскрылось невнимание к обращению человека, сообщившего о том, что факт аварии пытаются "замять".

В итоге Пономарев внес Лосеву представление, в котором потребовал устранить нарушения закона и привлечь виновных к ответственности.