В Екатеринбурге судят питерского мошенника, похитившего миллион у автовладельцев

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга. Его обвиняют в хищении денег клиентов, полученных от продажи подержанных автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016 году злоумышленник вступил в преступный сговор со своим земляком - также жителем Петербурга. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга подельники арендовали помещение на имя организации ООО "Ново-Холдинг" (торговое имя AUTOREAL): под данной торговой маркой они и разместили в СМИ информацию об оказании услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение.

"В действительности же обвиняемые после реализации автомобилей присваивали денежные средства себе, а клиенты компании оставались и без автомобилей, и без денег. В частности, один из потерпевших передал для реализации "Хонду Цивик" 2009 года выпуска стоимостью 490 тыс. руб., другой - "Нисан Ноут" 2007 года выпуска стоимостью 385 тыс. руб. После получения машин от граждан обвиняемые реализовали их по ценам ниже рыночных, а денежные средства присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению", - сообщили в надзорном ведомстве.

Всего, по данным прокуратуры, потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.

Сейчас дело петербуржца, которого задержали в апреле этого года, передано в суд. Что касается его сообщника, то ранее он получил шесть лет в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании с него суммы ущерба.