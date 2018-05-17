На Южном Урале в ДТП двух фур и легковушек пострадали два человека

В Челябинской области произошло ДТП с участием двух фур и легковушки. В результате ДТП два человека госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла сегодня утром на 17 км автодороги Челябинск – Новосибирск. Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем СКАНИЯ, который поворачивал налево.

После столкновения МАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилями Лада-217030 и ВАЗ-21120.

В результате ДТП водитель и пассажир Лады получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.