Из-за перепада температур в Пугачево возобновились взрывы снарядов

Недалеко от поселка Пугачево в Удмуртии на бывшем военном полигоне вновь начались единичные взрывы снарядов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, это происходит из-за перепада температур.

На место пожара наземные спасательные службы уже вылили 66 тонн воды, еще более 100 тонн на очаг возгорания сбросила авиация.

Ране в МЧС сообщали, что пожар локализован на площади 300 га.

Жители военного городка эвакуированы и размещены в пункте временного размещения, расположенного в населенном пункте Баграш-Бигра. Кроме того, прошла эвакуация из детского санатория "Юськи".

Напомним, 16 мая из-за горящей сухой травы начали детонировать снаряды близ Пугачево, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал. На территории военного городка введен режим ЧС.