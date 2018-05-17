Китай не поступится коренными интересами даже перед угрозой торговой войны с США

Китай в торговых переговорах с США не пойдёт на уступки в областях, которые считает своими коренными интересами.

"Китайско-американская торговля формируется рынком, необходимо уважать экономические законы рынка, невозможно заниматься плановой экономикой в данном случае. Мы будем решительно защищать свои законные права и интересы. Китайская сторона не собирается делать предметом торга с США свои коренные интересы", – цитирует Infox представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна.

Напомним, Китай и США оказались на грани торговой войны после того, как Вашингтон начал вводить запретительные пошлины против китайского импорта. Пекин объявил о симметричных ответных мерах. Кроме того, китайские таможенники ужесточили проверки в отношении американской сельскохозяйственной продукции и древесины.