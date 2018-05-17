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"Нам с народом не повезло?" Депутаты хотят, чтобы свердловчане жили в съемном жилье
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черные риэлторы, квартира, жилье (2016) | Фото: temakazan.ru

В настояще время на Среднем Урале практически нет рынка арендного жилья для граждан, которые не признаны нуждающимися, но в то же время не могут приобрести собствнные дома и квартиры. Это констатировали на своем заседании депутаты комитета Законодательного собрания региона по развитию инфраструктуры и жилищной политике, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина, из всех муниципалитетов о наличии "доходных домов" с низкой арендной ставкой отчиталась только Тавда - в этом городском округе построен дом на восемь квартир, и люди сначала туда переехали, но уже через три месяца все обратились в администрацию города с заявлениями о приватизации жилья. Узнав, что закон это запрещает, пять семей сразу выехали, заявив, что не желают платить даже минимальную арендную плату (около 20 руб. за кв. м, но при этом все коммунальные услуги оплачиваются в обычном порядке).

Дубровин объяснил такой "феномен" психологическим фактором, когда граждане всеми силами стараются приобрести жилье в собственность, но не нанимать.

Муниципалитеты, со своей стороны, рассчитывают на понятные программы, такие, как переселение из ветхого и аварийного жилья, финансируемые, в том числе, из областного бюджета. Заниматься развитием аренды никто не хочет, поскольку выгоды проект не сулит, а изыскивать дополнительные средства в местной казне нет желания. Аналогично рассуждают и застройщики, для них заниматься социальной арендой убыточно.

Этот вопрос обсуждается в регионе уже пять лет, но до сих пор подвижек нет.

Депутат областного парламента Виктор Якимов заявил, что изучил опыт зарубежных стран. По его словам, в Европе жилье арендуют 86% населения, в Японии 95%.

"Нам что, с народом не повезло, что он иначе мыслит? - задался риторическим вопросом депутат. - А мы, со своей стороны, не делаем никаких шагов, чтобы развивать рынок найма жилья!"

Якимов напомнил, что в регионе ежегодно вводится 2 млн кв. м площадей в новых квартирах, рынок пересыщен, не реализовано около 4 млн "квадратов". При этом законодательного механизма перевода этих площадей в категорию арендуемых, чтобы такая процедура устраивала все стороны, нет.

"Мы можем вообще потерять жилищный строительный ранок, и тогда не будет ни министров строительства, ни самого строительства", - заявил парламентарий.

По его настоянию в постановление комитета, помимо традиционного "принять информацию к сведению", добавлен пункт о том, что правительству области рекомендовано инициировать разработку регионального закона о развитии арендного жилья.

Добавим, что, судя по официальной декларации, сам зампред заксобрания Виктор Якимов, заработавший в 2016 г. (более свежих данных нет) 4,2 млн руб., имеет в собственности земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 161,9 кв.м.

Совет Федерации, дни Свердловской области,Виктор Якимов(2014)|Фото:Накануне.RU

Виктор Якимов (слева)

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