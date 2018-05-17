Власти Сургута пожертвуют "Фонду Победы" легковой автомобиль

Президент общественного "Фонда Победы" Олег Лапин обратился к властям Сургута с просьбой безвозмездно передать организации легковой автомобиль.

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Вопрос о пожертвовании фонду легкового автомобиля Volkswagen JETTА, 2012 года выпуска, будет рассмотрен на ближайшем заседании городской думы 24 мая и значится в повестке, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов, опубликованных на сайте городской думы, "Фонд Победы" является некоммерческой организацией, объединяющий более 20 тыс. ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Для обслуживания, посещения и поздравления юбиляров, ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны фонд имел автомобиль ВАЗ-2107 2009 года выпуска, который в настоящее время пришел в негодность и его эксплуатация небезопасна.