Пермские общественники требуют широкого обсуждения краевого закона "О государственной культурной политике"

в этот день
17.05.18
12:58
В Екб.14:58
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых"
В России сократилось число получателей льгот по ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
Главное
Депутаты не смогли утвердить проект об ответственности за исполнение санкций США

Тема дня
"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
17.05.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 743

Пермские общественники требуют широкого обсуждения краевого закона "О государственной культурной политике"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Заседание комитета В защиту культурного наследия, плакат со Сталиным (30.8.17) (2017) | Фото: Павел Гурьянов

В Перми члены комитета "В защиту культурного наследия" требуют широкого общественного обсуждения закона "О государственной культурной политике", внесенного в краевое заксобрание, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Причина – большое количество вопросов, появившихся у членов комитета в результате анализа регионального законопроекта. Они считают, что к диалогу следует привлечь деятелей культуры, искусства, науки и представителей общественных организаций. В разнообразном наборе целей и задач упущены такие стратегические цели государственной культурной политики, как "формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества", "укрепление гражданской идентичности", "передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения", уверены общественники. Они также требуют "возобновления работы регионального совета по культуре", который бы стоял на страже этих ценностей.

"Целый ряд важных задач государственной культурной политики в области гуманитарных наук, русского языка и отечественной литературы, воспитания и просвещения, прописанных в федеральных документах, не нашел отражение в проекте регионального закона. В проекте сохраняется парадигма утилитарного понимания культуры как сферы услуг, что не соответствует подходам, зафиксированным в федеральных документах, в частности, в "Основах государственной культурной политики", а также консолидированному мнению деятелей искусств и культуры", - говорится в резолюции.

Резолюция заседания направлена спикеру краевого парламента Валерию Сухих.

Другие новости по темам: В защиту культурного наследия, закон, обсуждение, Пермь
17.05.2018 12:12 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
14:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Пермские общественники требуют широкого обсуждения краевого закона "О государственной культурной политике"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+