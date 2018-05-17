Пермские общественники требуют широкого обсуждения краевого закона "О государственной культурной политике"

В Перми члены комитета "В защиту культурного наследия" требуют широкого общественного обсуждения закона "О государственной культурной политике", внесенного в краевое заксобрание, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина – большое количество вопросов, появившихся у членов комитета в результате анализа регионального законопроекта. Они считают, что к диалогу следует привлечь деятелей культуры, искусства, науки и представителей общественных организаций. В разнообразном наборе целей и задач упущены такие стратегические цели государственной культурной политики, как "формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества", "укрепление гражданской идентичности", "передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения", уверены общественники. Они также требуют "возобновления работы регионального совета по культуре", который бы стоял на страже этих ценностей.

"Целый ряд важных задач государственной культурной политики в области гуманитарных наук, русского языка и отечественной литературы, воспитания и просвещения, прописанных в федеральных документах, не нашел отражение в проекте регионального закона. В проекте сохраняется парадигма утилитарного понимания культуры как сферы услуг, что не соответствует подходам, зафиксированным в федеральных документах, в частности, в "Основах государственной культурной политики", а также консолидированному мнению деятелей искусств и культуры", - говорится в резолюции.

Резолюция заседания направлена спикеру краевого парламента Валерию Сухих.