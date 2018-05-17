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Погибший Котлер судился из-за "золотого парашюта" с НМТП Магомедовых
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Юрий Котлер (2018) | Фото: 360tv.ru

Член экспертного совета "Единой России" и бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер, который был найден мертвым в квартире в центре Москвы, в апреле подал в суд на ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), где ранее занимал должность заместителя генерального директора - директора представительства.
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Иск был зарегистрирован 18 апреля, 14 мая по нему была проведена беседа, следует из карточки дела на портале московских судов.

Котлер судился с НМТП по поводу "золотого парашюта" - оклада, который он должен был получить при уходе из организации, сообщил Накануне.RU экономист, доктор наук, профессор Никита Кричевский.

"Это никакой не инсайд, об этом сегодня пишут в прессе. Он судился с НМТП не по поводу невыплаченной зарплаты (тут перспективы 100%-ные), а насчет "выходного парашюта", окладов, которыми он надеялся закрыть ипотеку. И он знал о том, что ему ничего не светит", - сказал Кричевский.

Он пояснил, что "крупные работодатели нынче сверхаккуратны и формируют основания для отказа в выплатах, даже когда вы об этом не знаете" (например, систематические, т.е. больше двух-трех раз, опоздания или формальные, а не фактические прогулы, о которых были предварительные договоренности).

Практика эта весьма распространенная, добавил экономист, и получила распространение после череды скандалов с выплатами-невыплатами "золотых парашютов", когда нужны были формальные основания для того, чтобы отказать.

"Вот и в случае Котлера появились бумаги о том, что за ним числятся какие-то прегрешения, может, реальные, может, мнимые, это уже не принципиально, человека нет", - прокомментировал Кричевский.

Долей в НМТП владеет группа "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова, затем она объявила о продаже ее "Транснефти". Магомедов в марте был арестован по делу о создании преступного сообщества и нескольких эпизодах мошенничества.

Зиявудин Магомедов(2018)|Фото: Владислав Шатило / РБК

Зиявудин Магомедов

Как отмечает эксперт, никто из собственников делом "золотого парашюта" Котлера лично не занимался. "Поймите, "Сумма" - владелец, собственник, основной акционер, а непосредственно оперативное руководство осуществляют совершенно другие люди, и "Сумма" здесь абсолютно ни при чем. Не выплачивать человеку пусть даже несколько сотен тысяч долларов, когда у тебя миллиарды – это значит наносить огромный удар по своей репутации. Конечно, никто этим из собственников не занимался, это инициатива менеджмента порта", - заключил Кричевский.

Котлер был найден мертвым в Москве 16 мая. Основной версией смерти следователи называют самоубийство. С мая 2013 до 2015 гг. Котлер занимал должность старшего вице-президента ВТБ, до февраля 2016 года также состоял в высшем совете "Единой России", откуда был исключен в связи с ротацией руководящих кадров.

8 мая Котлер был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, поскольку задолжал около 50 млн рублей ВТБ, следует из данных картотеки арбитражных дел. Котлер получил от ВТБ ипотечный кредит на квартиру в Брюсовом переулке за 80 млн рублей, но не смог его погасить.

Общая стоимость имущества Котлера оказалась меньше объема требований кредиторов, установил суд. Он признал его неплатежеспособным гражданином и применил к нему процедуру банкротства. Заседание прошло в отсутствие Котлера.

Юрий Котлер(2018)|Фото: er.ru

Юрий Котлер

Ранее в телеграм-каналах появились версии, связанные со смертью Котлера, где отмечалось, что он "знал слишком много о связях Магомедовых в силовых структурах, а именно таможенной службе".

Другие новости по темам: юрий котлер, золотой парашют, новороссийский морской торговый порт, магомедовы
17.05.2018 12:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 10:37 Мск
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых". Версии смерти Юрия Котлера

Ранее 17.05.2018 01:22 Мск
СМИ: У Юрия Котлера были проблемы в личной жизни и финансах

Ранее 16.05.2018 20:00 Мск
Экс-член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым








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Погибший Котлер судился из-за "золотого парашюта" с НМТП Магомедовых
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