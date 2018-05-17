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от издателя  |  комментариев: 18


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образование ;
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Начинай сначала! В центре Екатеринбурга вновь будут менять брусчатку
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Александр Якоб, осмотр улиц (2018) | Фото: Накануне.RU

На проспекте Ленина в центре Екатеринбурга в очередной раз будут перекладывать брусчатку, чтобы привести все элементы дороги в нормативное состояние, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На основе гарантийных обязательств, которые есть у компании, производившей работы в 2017 г., будет произведена замена. Возражений в том году со стороны подрядчика не было. Он пообещал, что те элементы, которые весной этого года окажутся в ненормативном состоянии, он переберет", - пояснил журналистам глава администрации Александр Якоб.

Он также отметил, что на данный момент есть те элементы, которые необходимо исправить.

Напомним, ранее глава регионального минтранса Василий Старков сказал, что компания "Атомстройкомплекс", несмотря на неоднократные замечания и предписания от администрации города и от министерства, так и не смогла выйти на необходимый темп работ на участке. Старков сообщил, что компанию ждут штрафы и будет рассмотрен вопрос о признании ее недобросовестным поставщиком.

"Если приходишь работать на дороги, нужно все делать качественно и быстро", - сказал Василий Старков.

А главу свердловской Госавтоинспекции (на тот момент) Юрия Демина ремонт проспекта Ленина "поверг в шок".

Другие новости по темам: Екатеринбург, замена брусчатки, Ленина, Александр Якоб
17.05.2018 12:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 08:05 Мск
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Ранее 19.12.2017 15:54 Мск
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Ранее 13.11.2017 15:29 Мск
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Начинай сначала! В центре Екатеринбурга вновь будут менять брусчатку
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