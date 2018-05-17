Начинай сначала! В центре Екатеринбурга вновь будут менять брусчатку

На проспекте Ленина в центре Екатеринбурга в очередной раз будут перекладывать брусчатку, чтобы привести все элементы дороги в нормативное состояние, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На основе гарантийных обязательств, которые есть у компании, производившей работы в 2017 г., будет произведена замена. Возражений в том году со стороны подрядчика не было. Он пообещал, что те элементы, которые весной этого года окажутся в ненормативном состоянии, он переберет", - пояснил журналистам глава администрации Александр Якоб.

Он также отметил, что на данный момент есть те элементы, которые необходимо исправить.

Напомним, ранее глава регионального минтранса Василий Старков сказал, что компания "Атомстройкомплекс", несмотря на неоднократные замечания и предписания от администрации города и от министерства, так и не смогла выйти на необходимый темп работ на участке. Старков сообщил, что компанию ждут штрафы и будет рассмотрен вопрос о признании ее недобросовестным поставщиком.

"Если приходишь работать на дороги, нужно все делать качественно и быстро", - сказал Василий Старков.

А главу свердловской Госавтоинспекции (на тот момент) Юрия Демина ремонт проспекта Ленина "поверг в шок".