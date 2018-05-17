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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 18


Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
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образование ;
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Новости
17.05.2018 11:54 Мск (13:54 Екб)
политика | В России
Возвращающаяся в Правительство Медведева чиновница разревелась
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Татьяна Голикова, Сергей Нарышкин (2016) | Фото: ТАСС

Сегодня депутаты Госдумы досрочно освободили Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты (СП). Парламентарии провожали главу СП овациями, передает корреспондент Накануне.RU.
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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной думе Гарри Минх напомнил об утверждении новой структуры Правительства РФ и изменении его кадрового состава. Одной из кандидатур в кабинет министров, по словам докладчика, стала глава СП Татьяна Голикова, представление об ее освобождении от должности внес в Госдуму президент Владимир Путин.

"Мы высоко оцениваем профессиональные качества Татьяны Алексеевны, но хотелось бы узнать, дает ли она дает согласие на занятие другого высокого поста?" – поинтересовался депутат Валерий Гартунг.

"Мое освобождение идет на основе личного заявления в соответствии с законом", - ответила Голикова.

"Это решение Татьяны Алексеевны - подать заявление и перейти на другую работу, нам уходить на обсуждение этого вопроса будет некорректно, все решения приняты и со стороны Голиковой, и со стороны президента", - пояснил Вячеслав Володин.

Татьяна Голикова, Сергей Нарышкин(2016)|Фото: ТАСС

Большинством голосов депутаты освободили Татьяну Голикову от должности главы СП. Правда, несколько из них воздержались от голосования.

"Многое не голосовали, чтобы с вами расстаться, это говорит об уважении", - прокомментировал Вячеслав Володин.

В своем выступлении Татьяна Голикова поблагодарила парламентариев за совместную работу.

"На протяжении 4,8 лет своего пребывания на должности я старалась, и вы всегда шли навстречу, чтобы взаимодействие между СП и Госдумой было тесным, чтобы наши материалы всегда были востребованы для совершенствования законодательства. Как мне кажется, это удалось, подтверждением этому стали последние поправки в регламент Госдумы, которые сделали обязательными рассмотрение заключений Счетной палаты на законопроекты. Наши усилия были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов и, если внимательно посмотреть наши отчеты, то вы увидите, что за этот период в федеральный бюджет возвращено 42,4 млрд руб. Если вы поделите это на численность на сотрудников СП, то получится 38 млн руб. Я думаю, что мало какой федеральный орган может этим похвастаться. Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты", - с дрожью в голосе произнесла Татьяна Голикова, признавшись, что ей сложно говорить.

Чиновница при этом не смогла сдержать слез.

Депутаты Госдумы стоя аплодировали теперь уже бывшей главе СП.

"Правительству повезло, что Татьяна Алексеевна будет вести такой сложный участок работы, как социальный блок, и нам повезло, что Татьяна Алексеевна будет и дальше взаимодействовать с Госдумой по такому большому спектру вопросов, как социальная политика. Редко бывает, когда фракции Госдумы невзирая на взгляды и позиции так относятся к докладу Счетной палаты. Татьяна Голикова сделала все, чтобы авторитет СП был абсолютен для всех, невзирая на парт принадлежность", - заключил спикер Госдумы.

Напомним, председатель Правительства Дмитрий Медведев выдвинул на пост вице-премьера, ответственного за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения, кандидатуру Татьяны Голиковой.

Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату.

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17.05.2018 11:54 Мск | Москва | Анна Смирнова
13:54 Екб


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Возвращающаяся в Правительство Медведева чиновница разревелась
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