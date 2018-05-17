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экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 18


Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
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образование ;
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Новости
17.05.2018 12:34 Мск (14:34 Екб)
спорт | Тюменская область
В Тюмени за год отремонтируют около сотни спортивных площадок
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Спортивная площадка (2018) | Фото: gradkostroma.ru

В этом году в Тюмени отремонтируют 91 спортивную площадку, 48 детских площадок и построят 16 километров тротуаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В прошлом году специалисты провели техническое обследование плоскостных спортивных сооружений, находящихся на территориях, подведомственных городу. По его результатам определен перечень спортивных площадок (кортов), требующих проведения капитального и текущего ремонта. Капитальный ремонт сделают на 20, а текущий – на 71 площадке. Поменяют сетки, уложат травмобезопасное покрытие, отремонтируют освещение.

"При планировании работ нужно обязательно учитывать мнение горожан. Следует уточнить, что нужно людям: большая спортивная площадка или небольшой турниковый комплекс и место для отдыха, зеленый уголок и детская площадка. Нужно прийти к общему решению, только после этого готовить проект и приступать к работам", – выразил мнение губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что накануне Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг российских субъектов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По итогам первого квартала 2018 года лидирует Тюменская область (464 балла). На втором месте Воронежская область (462 очка), на третьем - Белгородская (451 балл).

Другие новости по темам: спортивные площадки, ремонт, Владимир Якушев
17.05.2018 12:34 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
14:34 Екб


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В Тюмени за год отремонтируют около сотни спортивных площадок
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