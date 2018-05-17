В Тюмени за год отремонтируют около сотни спортивных площадок

В этом году в Тюмени отремонтируют 91 спортивную площадку, 48 детских площадок и построят 16 километров тротуаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В прошлом году специалисты провели техническое обследование плоскостных спортивных сооружений, находящихся на территориях, подведомственных городу. По его результатам определен перечень спортивных площадок (кортов), требующих проведения капитального и текущего ремонта. Капитальный ремонт сделают на 20, а текущий – на 71 площадке. Поменяют сетки, уложат травмобезопасное покрытие, отремонтируют освещение.

"При планировании работ нужно обязательно учитывать мнение горожан. Следует уточнить, что нужно людям: большая спортивная площадка или небольшой турниковый комплекс и место для отдыха, зеленый уголок и детская площадка. Нужно прийти к общему решению, только после этого готовить проект и приступать к работам", – выразил мнение губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что накануне Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг российских субъектов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По итогам первого квартала 2018 года лидирует Тюменская область (464 балла). На втором месте Воронежская область (462 очка), на третьем - Белгородская (451 балл).