Уралец получил девять лет колонии за убийство самодельным охотничьим ножом

54-летний житель Среднего Урала осужден за убийство, совершенное при помощи самодельного охотничьего ножа. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, все случилось 8 февраля этого года: пьяный злоумышленник сидел на кухне дома по улице Трактовая в деревне Пантелейково. В ходе ссоры со своей сожительницей, также находившейся в пьяном состоянии, он вооружился ножом по типу охотничьего, изготовленным самодельным (кустарным) способом, и нанес им удар женщине в область груди. От полученного ранения та скончалась на месте.

Приговор суда: ближайшие девять лет убийца проведет за решеткой. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.