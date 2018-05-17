Дорожная разборка в Тюмени: один из водителей взялся за топор

В Тюмени один водитель напал на другого с топором, передает корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось видео дорожной разборки на улице Ямской, случившейся 16 мая. Что-то не поделили водители "Мерседеса" и "Лады Гранты". Они остановились, вышли из машин. Управлявший иномаркой водитель использовал в качестве "аргумента" в споре топор. Чем заканчивается "разговор", не ясно: машина, регистратор в которой снял конфликт, проехала мимо драки.

Напомним, вчера же нетрезвый водитель во время освидетельствования ударил в пах сотрудника ДПС. Это произошло после столкновения "Мерседеса" и "Тойоты Камри". Как оказалось, он уже лишен прав за "пьяную" езду. Теперь тюменцу грозит "уголовка" за его стиль вождения, решается вопрос о возбуждении дела о нападении на сотрудника ГИБДД.