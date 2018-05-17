США требуют от КНДР разоружиться за полгода

США предлагают Северной Корее провести ядерное разоружение в течение полугода. Как сообщает ТАСС, Белый Дом намерен исключить Пхеньян из списка спонсоров терроризма, если КНДР вывезет за пределы страны по крайней мере часть ядерных боеголовок, межконтинентальных ракет и радиоактивных материалов.

Для США крайне важно склонить КНДР к разоружению до 2020 г. – следующих президентских выборов в Штатах, а Пхеньяну нужно добиться снятия санкций к этому же сроку, чтобы успешно завершить очередной пятилетний план.

Однако КНДР требует для себя гарантий безопасности. В частности, там назвали американско-южнокорейские учения Max Tunder репетицией вторжения в Северную Корею, отказались от проведения межкорейского саммита и заявили о том, что первые прямые переговоры глав КНДР и США могут не состояться.

Вместе с тем, вчера дружеская делегация из КНДР прибыла в Пекин и встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.