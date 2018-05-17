Администрация Кургана отчиталась о бюджете города за прошлый год

Неналоговые доходы в бюджет Кургана в 2017 году снизились на 8,6%. Об этом доложил директор департамента финансов и имущества администрации Кургана Игорь Зворыгин, отчитываясь об исполнении бюджета за прошлый год, передает корреспондент Накануне.RU

Так, доходы города за 2017 год составили 5 млрд 626 млн руб., расходы 6 млрд 4 млн руб. Финансирование дефицита бюджета было обеспечено за счет привлечение кредитов и имеющегося на начало года остатка.

"Доходы сложились из налоговых доходов в размере 2 млрд 104,8 млн рублей. Их удельный вес 37,4%. По сравнению с 2016 годом рост составил 109,4%. Неналоговые доходы – 311,4 млн рублей, их удельный вес 5,5%. По сравнению с 2016 годом неналоговые доходы снизились на 8,6%. Основной причиной данного снижения явилось отсутствие платежеспособного спроса на приобретение как муниципального имущества по программе приватизации, так и земельных участков. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 3 млрд 210 млн рублей, удельный вес 57,1%. Также по сравнению с 2016 годом рост составил 103,1%", - сообщил он.

Зворыгин добавил, что по сравнению с 2015 годом налоговые доходы увеличились почти на 13%

Напомним, в декабре 2016 года, когда утверждался бюджет города на 2017 год, доходы были запланированы в размере 5 млрд 314,6 млн рублей, расходы - 5 млрд 602,6 млн рублей.

Добавим, что доходы бюджеты городской казны в этом году составят 6 млрд 89 млн 555 тыс. рублей, а расходы - 6 млрд 424 млн 555 тыс. рублей. Таким образом, дефицит курганского бюджета составит 335 млн рублей.