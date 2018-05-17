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от издателя  |  комментариев: 18


Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
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образование ;
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Индустриальный парк "Югра" заработает в Сургуте к концу года
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Вадим Шувалов, Индустриальный парк Югра (2018) | Фото: Рамиля Нуриева

Первый в Ханты-Мансийском автономном округе индустриальный парк "Югра" откроется уже этой осенью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

К октябрю сургутские власти планируют запустить стартовые 3,5 тыс. квадратных метров. Ожидается, что уникальный проект создаст в городе более 1,5 тыс. новых рабочих мест и за счет налоговых отчислений увеличит бюджеты всех уровней почти на 670 млн руб.

Вся площадь будущего парка составит 20 тыс. "квадратов", на которых расположатся производственные, складские и офисные помещения. После их введения в эксплуатацию здесь разместятся предприятия, которые занимаются машиностроением, металлообработкой, производством строительных материалов, нанотехнологичным производством.

Вадим Шувалов, Индустриальный парк Югра(2018)|Фото: Рамиля Нуриева

По информации городской администрации, работы по капитальному ремонту старых и строительству новых площадей объекта начнутся в ближайшее время. Сейчас на участке в районе улицы Базовая идет подготовка – рабочие модернизируют котельную, прокладывают инженерные сети.

Глава Сургута Вадим Шувалов уверен, что дефицита резидентов у парка не будет.

"Строительство еще не началось, но инвесторы из Китая, Татарстана и городов России проявляют большой интерес к нашему парку. Новая площадка должна стать уникальной бизнес-зоной", - отметил он.

Вадим Шувалов, Индустриальный парк Югра(2018)|Фото: Рамиля Нуриева

Повышенный интерес к "Югре" вызван ее удобным расположением, развитой транспортной инфраструктурой и сформированным рынком сбыта. В экономической столице ХМАО действует более 800 компаний. По мнению экспертов, открытие индустриального парка в Сургуте будет способствовать дальнейшему развитию промышленной инфраструктуры муниципалитета и региона, росту инвестиций и повышению технологического уровня производственных отраслей.

Согласно недавнему соглашению между управляющей компанией парка и Фондом развития Югры, последний выдал на реализацию проекта заем в 102 млн руб. Эти средства покроют расходы на разработку проектной документации, изыскательские и демонтажные работы, закупку коммунального оборудования.

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17.05.2018 11:40 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
13:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.01.2018 09:48 Мск
Индустриальный парк в Сургуте появится в 2018 году








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Индустриальный парк "Югра" заработает в Сургуте к концу года
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