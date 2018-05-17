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от издателя  |  комментариев: 18


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образование ;
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Обратно вернёте? Памятник Ленина в центре Екатеринбурга уберут на время ремонта постамента
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Александр Якоб, осмотр улиц, площадь 1905 года, памятник Ленину, администрация (2018) | Фото: Накануне.RU

Руководство администрации Екатеринбурга заявило о том, что в 2019 г. намерено отреставрировать памятник Ленину на центральной Площади 1905 г. При этом самого вождя на время работ хотят убрать.
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Как заявил глава администрации города Александр Якоб, все ремонтные работы на площади были выполнены в том году, за исключением памятника Ленину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проект уже есть, но его надо переработать, обновить, пройти новую экспертизу, и в следующем году прийти с работами", - отметил Якоб.

По его словам, необходимо перебирать камни, гранит, которые использовались для строительства трибуны, с частичной заменой строительного материала.

Александр Якоб, осмотр улиц, площадь 1905 года, памятник Ленину, администрация(2018)|Фото: Накануне.RU

Из бюджета мэрия планирует выделить 35 млн руб.

"С самим памятником мы ничего не будем делать, только уберём его во время ремонта, потому что придётся разбирать гранит. Нельзя использовать новый, надо пользоваться старым", - добавил глава администрации.

Александр Якоб, осмотр улиц(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в 2009 г. в Екатеринбурге под предлогом реставрации с Краснознаменной группы был снят Орден Ленина, на своё место он не вернулся. В 2013 г. и сама "Краснознаменная группа" была снесена по распоряжению администрации Екатеринбурга.

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17.05.2018 11:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:19 Екб


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