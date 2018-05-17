Свердловчане задолжали за тепло более 5 млрд рублей

По итогам осеннее - зимнего отопительного сезона в Свердловской области горожане задолжали поставщикам топливно-энергетических ресурсов 5,6 млрд руб. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, за зиму долг увеличился на 1,9%.

В целом, власти отмечают, что отопительный сезон в регионе прошел в штатном режиме, без серьезных аварий и сбоев на объектах теплоснабжения.

Поэтапное отключение отопления началось на этой неделе. В первую очередь прекращается подача тепла в квартиры, затем - в зависимости от погоды - в детские сады, школы, больницы. В большинстве муниципальных образований отопительный период прошел стабильно.

Однако, как доложил вице-губернатор Сергей Швиндт на заседании правительства, непростая ситуация сложилась в Каменском городском округе: в поселке Мартюш, селах Колчедан, Позариха и Сосновское.

По решению губернатора региона Евгения Куйвашева, на мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в этих населенных пунктах из резервного фонда планируется выделить 50 млн руб.