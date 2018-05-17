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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
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экономика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
17.05.2018
образование ;
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Свердловчане задолжали за тепло более 5 млрд рублей
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

По итогам осеннее - зимнего отопительного сезона в Свердловской области горожане задолжали поставщикам топливно-энергетических ресурсов 5,6 млрд руб. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, за зиму долг увеличился на 1,9%.
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В целом, власти отмечают, что отопительный сезон в регионе прошел в штатном режиме, без серьезных аварий и сбоев на объектах теплоснабжения.

Поэтапное отключение отопления началось на этой неделе. В первую очередь прекращается подача тепла в квартиры, затем - в зависимости от погоды - в детские сады, школы, больницы. В большинстве муниципальных образований отопительный период прошел стабильно.

Однако, как доложил вице-губернатор Сергей Швиндт на заседании правительства, непростая ситуация сложилась в Каменском городском округе: в поселке Мартюш, селах Колчедан, Позариха и Сосновское.

По решению губернатора региона Евгения Куйвашева, на мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в этих населенных пунктах из резервного фонда планируется выделить 50 млн руб.

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17.05.2018 12:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб


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Свердловчане задолжали за тепло более 5 млрд рублей
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