Житель Москвы напал на пенсионерку с шилом

В Москве задержан житель столицы, напавший на пенсионерку с шилом, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел на юге города ночью 17 мая 2018 года.

"Мужчина, находясь вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды в городе Москве, беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, а после нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы. После этого скрылся с места проишествия", - говорится в сообщении.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в городскую больницу.

Подозреваемым оказался местный житель 1993 года рождения, в настоящее время он задержан. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Москве Александром Дрымановым.