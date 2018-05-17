Бизнесмены и банкиры попросили отложить введение ответственности за исполнение санкций США

Сегодня депутаты Госдумы не стали рассматривать во втором чтении законопроект о введении ответственности за исполнение санкций США на территории России. Представители делового и банковского сообщества попросили провести дополнительные консультации по проекту закона, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вчера в Госдуму поступило большое количество обращений от делового сообщества – Российского союза предпринимателей – и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту о введении ответственности за исполнение санкций США в России.

"Предлагается провести дополнительные консультации с деловым сообществом, институтами гражданского общества по аналогии с подготовкой закона о мерах воздействия на недружественные действия США и других стран", – пояснил Володин.

Депутаты с предложением согласились.

Докладчик по вопросу, член комитета по госстроительству Виктор Пинский добавил, что законопроект полностью готов ко второму чтению, но, если деловое и банковское сообщества просит отложить его рассмотрение, то логично будет отложить и принятие во втором чтении законопроекта об ответе на санкции США.

Скорее всего, консультации пройдут на площадке профильного комитета, отметил Володин.

"Чем больше экспертных оценок будет, тем более качественным будет законопроект. В среду мы проведем заседание совета по законотворчеству и пригласим представителей делового сообщества и экспертов и пообсуждаем этот вопрос", – заключил спикер Госдумы.

Депутаты единогласно поддержали отсрочку рассмотрения законопроекта.