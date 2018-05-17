Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

Тверской суд наложил арест на банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"5 апреля суд по ходатайству следствия арестовал денежные средства, находящиеся на банковских счетах Зиявудина и Магомеда Магомедовых", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

При этом она отказалась назвать сумму арестованных средств.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. На прошлой неделе братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.