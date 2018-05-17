Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

в этот день
17.05.18
11:19
В Екб.13:19
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых"
В России сократилось число получателей льгот по ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
Главное
Депутаты не смогли утвердить проект об ответственности за исполнение санкций США

Тема дня
"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 740

Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

Тверской суд наложил арест на банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Читайте также:

"5 апреля суд по ходатайству следствия арестовал денежные средства, находящиеся на банковских счетах Зиявудина и Магомеда Магомедовых", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

При этом она отказалась назвать сумму арестованных средств.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. На прошлой неделе братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Другие новости по темам: магомедовы, сумма, банковские счета
17.05.2018 11:06 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.05.2018 08:08 Мск
Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО

Ранее 11.05.2018 15:54 Мск
Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств

Ранее 11.05.2018 08:06 Мск
Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества

Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

Ранее 10.04.2018 19:16 Мск
Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми

Ранее 06.04.2018 10:37 Мск
МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

Ранее 06.04.2018 10:02 Мск
СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Ранее 02.04.2018 13:35 Мск
"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

Ранее 31.03.2018 19:21 Мск
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения

Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Ранее 31.03.2018 08:22 Мск
Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








Добавить комментарий:

Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+