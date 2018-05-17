Спикер Госдумы заявил о динамично развивающихся отношениях России и Мексики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Сената Генерального конгресса Мексики Эрнесто Хавьером Кордеро Арройо, в ходе которой указал на развитие отношений между странами "после длительного перерыва", сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Мы рады тому, что эти отношения складываются по линии двух палат… Хотелось бы выразить благодарность вам за то, что вы вносите весомый вклад в их развитие", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, российские парламентарии заинтересованы в развитии отношений, и в ближайшее время делегация ГД во главе с зампредом Госдумы Ольгой Епифановой посетит Мексику.

"Рассчитываем на отношения, которые будут выстроены на системной основе, и в этой связи хотелось бы, чтобы они предполагали в том числе сотрудничество наших профильных комитетов. Это может принести конкретные результаты", - подчеркнул Володин.

Со своей стороны Эрнесто Хавьер Кордеро Арройо выразил надежду, что "отношения, которые укрепились между парламентами Мексики и России, станут еще сильнее".

Кроме того, председатель мексиканского Сената сообщил, что на Чемпионат мира по футболу в России приедет около 40 тыс. мексиканских болельщиков.