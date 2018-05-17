ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году

Население России к 2050 году сократится до 132,7 миллионов человек, говорится в прогнозе экспертов Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

На 1 января 2018 года по оценке Росстата в России было 146,8 млн жителей, по этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения.

По данным Департамента, численность городского населения России к 2050 году увеличится на 3 миллиона по сравнению с 2018 годом и составит 110,6 миллиона человек. В процентном отношении доля городов в 2050 году составит 83,3% населения.

В докладе отмечается, что из-за процесса урбанизации сельское население будет сокращаться. К 2050 году число жителей в сельской местности снизится до 22,1 миллиона с 36,8 миллиона в 2018 году. Для сравнения, в 1950 году, когда организация начала подсчеты, сельское население составляло 57,4 миллиона человек, передает РИА Новости.

Всего, согласно прогнозу, к середине века планету будут заселять 9,7 миллиарда человек.

В Китае рост численности населения продолжится до 2030 года, после чего также пойдет на спад и составит 1,3 миллиарда человека, что даже меньше сегодняшних показателей. В итоге лидерство перейдет к Индии, в которой в 2050 году, по прогнозам, будет проживать 1,6 миллиарда людей.

Ранее Росстат сообщал, что в марте в России зафиксирован новый провал рождаемости на 10% по сравнению с мартом предыдущего года, притом что в 2017 году был такой же спад по отношению к 2016 году.

Как писало Накануне.RU, при такой динамике в демографии в 2018 году даже миграция может уже не покрыть убыли населения.