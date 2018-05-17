В Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В Челябинске выделенные полосы для городского пассажирского транспорта появятся на участке улицы Труда от улицы Энгельса до улицы Северо-Крымской. Об этом на заседании комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре доложил начальник управления транспорта Роман Болотов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Председатель комиссии Александр Вышегородцев попросил разработчиков обратить особое внимание на обеспечение безопасных выездов автомобилей со стоянок и парковок, выходящих на "пассажирские" полосы.

Выделенные полосы позволят автобусам и троллейбусам избегать пробок в часы пик. За выезд автомобиля на встречную полосу водителю будет грозить штраф.

В гордуме отметили, что если эксперимент в Челябинске себя оправдает, выделенные полосы появятся и на других улицах города.