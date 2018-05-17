Якоб отправился с инспекцией по районам Екатеринбурга: начал с Макаровского моста

Начиная с сегодняшнего дня, 17 мая, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и его заместители начинают лично осматривать районы города. Первым по списку значится Верх-Исетский район, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня Якоб проверил Макаровский мост, где продолжаются работы по реконструкции путепровода. Сити-менеджер вместе с комиссией осмотрел ход работ и ознакомился с графиком строительства.

"Выполняется первый этап, который закончится к ноябрю следующего года. Суть первого этапа - создание нового моста. Второй этап - реконструкция старого, перенос трамвайной линии, третий этап - вытянуть улицу Никонова. Первый этап оценивается в 1 млрд 900 млн. Происходит выноска сетей и начала подготовки к уличной системе. Зимой начнут подготавливать транспортную развязку",- пояснил Якоб.

По его словам, стройка "не приносит максимального удовольствия", но работы идут по графику. Он также уточнил, что могут быть только временные перекрытия дорог - если потребуются, когда начнут выполнять подходы.

Якоб добавил, что сжимать сроки строительства моста не стоит. Общая стоимость всех трех этапов строительства оценивается примерно в 4 млрд руб.